قاد الحرب في العراق.. بايدن يختار جنرال من أصول أفريقية وزيرًا للدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الأمريكية لدخول بغداد عام 2003، وترأس القيادة المركزية "سنتكوم"، ليكون أول وزير دفاع أميركي من أصول إفريقية.

وتفوق الجنرال السابق، الذي خاض حربي أفغانستان والعراق، والبالغ 67 عامًا، على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح المزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته.

وذكرت صحيفة "بوليتيكويوم"، نقلًا عن 3 أشخاص على دراية بالمناقشات، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرًا للدفاع.

أوستن مولود في 8 أغسطس 1953، وكان القائد الثاني عشر للقيادة المركزية الأمريكية، وهو أول أمريكي من أصول إفريقية يتولى هذا المنصب.

وقبل شغله لهذا المنصب، عمل أوستن نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، وقبلها كان الجنرال أوستن أخر قائد للقوات الأمريكية في العراق، وتحت أمرته جرت عملية "الفجر الجديد" التي استمرت حتى 15 ديسمبر الأول 2011، وخلالها تم سحب أخر جندي أمريكي من العراق.

وفي 6 ديسمبر 2012 أعلن البنتاجون أن الرئيس السابق باراك أوباما رشح الجنرال أوستن لمنصب قائد القيادة المركزية الأمريكية، وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيينه في هذا المنصب 5 مارس 2013، وتولاه رسميًا في 22 مارس 2013.