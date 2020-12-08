شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت صحيفة بوليتيكو يوم الاثنين نقلا عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع.

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