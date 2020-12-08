اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "غرفة عمليات رابعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "غرفة عمليات رابعة".

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.