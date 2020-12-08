ليست المدرسة فقط.. تعرف على منصات رقمية قدمتها الحكومة للتعلم عن بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اعتمدت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ بداية العام الدراسي، على القنوات التعليمية والمصادر الرقمية، مصدرًا أساسيًا في تعليم الطلاب، إلى جانب دور المدرسة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسي الحالي يعد أكثر عام قدمت فيه الوزارة لطلاب المدارس، مصادر تعلم متنوعة، لافتًا إلى أنه قد كان لطلاب المرحلة الثانوية نصيب الأسد من هذه المصادر التعليمية، نظرًا لأن هذه المرحلة الدراسية تحظى باهتمام أكبر من الناس في مصر.

وينشر "الخليج 365" أبرز المصادر التعليمية للطلاب:

"بنك المعرفة"

تعد منصة جاهزة للطلاب متابعتها من خلال الدخول على المحتوى الرقمي الموجود، ويمكن الاستفادة من المحتوى الرقمي بشكل سريع، من خلال الرابط التالي"، اضغط هنا

"المكتبة الرقمية"

منصة المكتبة الرقمية "ذاكر" تعمل ويمكن متابعتها، على الرابط التالي اضغط هنا ،

وهي مكتبة رقمية ضخمة جدًا، تضم بداخلها العديد من مصادر المعلومات التي تفيد طلاب جميع الصفوف الدراسية

منصة إدمودو للتواصل وتقديم الأبحاث اضغط هنا

منصة البث المباشر

تقدم الحصص الدراسية الافتراضية المختصة، ستقدم للطلاب فصولًا حية لتقديم مراجعات المرحلة الإعدادية والثانوية العامة.

ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي اضغط هنا

"القنوات التعليمية"

أعدت الوزارة قنوات تعليمية فضائية على التلفزيون، لشرح الدروس للطلاب، ومنها قناة مصر التعليمية التي تقدم برامجها للصف السادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي، كما تقدم برامجها لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الثانوي العام.

قناة "مصر التعليمية 2" التي تقدم برامجها لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي.

قناة مدرستنا، التي تبث محتوى علمي في المواد الأساسية المضافة للمجموع، للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادي.

"حصص مصر"

تعد منصة "حصص مصر"، أحدث المنصات الرقمية مخصصة لطلاب الإعدادية والثانوية، وهي مجانية، حتى إجازة منتصف العام، وبعد ذلك سيتم عقد اشتراك نصف سنوي لمن يختار الاشتراك بها.

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