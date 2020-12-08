بعد التحريات.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة فيديو "سماح بنت الحاج شهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

أمر علي إيهاب، وكيل نيابة بندر كفرالشيخ، بإخلاء سبيل 3 متهمين بضمان محل إقامتهم، ألقي القبض عليهم بسبب تصوير مقطع فيديو أثار الرأي العام مؤخرًا، ويظهر فيه شاب أمام منزل، يبدو كأنه يعاتبها على انفصالهما والمعروف إعلاميًا بـ"فيديو سماح بنت الحاج شهاب"، والمتهم فيه 7 أشخاص.

وأكد رائد نوفل، محامي المتهمين الثلاثة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه ثبت من خلال التحقيقات، وتحريات المباحث، عدم وجود شخصية سماح، وبالتالي لايوجد ضرر، وأصل الجريمة سب وقذف، وتلك تعد جريمة، ولا تحرك إلا عن طريق الشكوى، كما أن تحريات المباحث أثبتت أن ما جاء في الفيديو مجرد دعابة.

وكشفت تحريات مباحث قسم أول شرطة كفرالشيخ، أن بطل واقعة مقطع الفيديو يدعى "مصطفى محمود"، استعان بكل من "شهاب هلال"، ويقيم بحي سخا، و"عمر الطباخ"، ويقيم بمنطقة تقسيم 4 تابعة لقسم ثان كفرالشيخ، وعاطف سمير الحلواني، ومحمود ناصف السيد نصار، ومحمود عماد منير، ويقيمون بحي سخا، ورمزي محمد عبدالله السقا، ويقيم بقرية أبوطبل التابعة لمركز كفرالشيخ، لمشاركته في التصوير.

وأثبتت التحريات أن المدعو شهاب حسين شهاب الدين، ليس لديه إبنه تدعى سماح، وأن سماح ماهي إلا شخصية وهمية اختلقها بطل مقطع الفيديو، كما أنه استأجر الإنارة، والميكرفون المستخدمان في الواقعة من أحد مخازن الفراشة بناحية سخا، ملك شخص يدعى وليد معوض.

وأوضحت التحريات أن بطل مقطع الفيديو مصطفى محمود شحاتة بديوي، استأجر السيارة المستخدمة في تصوير مقطع الفيديو محل الواقعة، من نجل خالته ويدعى محمد جمال وهبة أبو الخير، ويقيم بحي سخا، بمدينة كفرالشيخ.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، أمس السبت، 3 متهمين في واقعة مقطع فيديو "سماح بنت الحاج شهاب"، في مدينة كف الشيخ، والذي أثار الرأي العام في مصر، وذلك أثناء تواجدهم في منطقة تقسيم 2 بمدينة كفرالشيخ.

وكان بطل واقعة الفيديو أكد أن حقيقة الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي، ضمن المواقف التي اعتاد تمثيلها لعشقه للتمثيل، طوال فترة تقترب من 5 سنوات، وليس كما ظن به البعض إنه تشهير بفتاة.

وقال إن الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو هم أصدقاء له، بينهم من مثل دور العريس، أما شخصية شهاب فهي حقيقية ويعمل حلاق، ولكن ليس لديه إبنه تسمى سماح، والجميع يعلم أنه على سبيل الهزار، ومع انتشاره على صفحات الفيس بوك، اعتقده بعض رواده أنه حقيقيًا وجرى الصاق التهمة به بذلك الشكل.

وأضاف أنه أجرى بث فيديو مباشر عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومعه الأصدقاء المشاركين في مشهد الفيديو يوضحون فيه الحقيقة كاملة، وأن الموضوع مجرد مشهد تمثيلي هدفه الكوميديا.​