شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 66.82 مليون عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 66.82 ‬مليون نسمة، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و537967.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.