شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 50 ألف إثيوبي لجأوا إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

أفاد تقرير إخباري سوداني أمس الإثنين باستمرار تدفقات اللاجئين الإثيوبيين صوب الأراضي السودانية بشرق البلاد، ليرتفع مجموع الواصلين إلى أكثر من 50 ألف لاجئ.

ونقل موقع «سودان تربيون» عن مصادر وصفها بالموثوقة أن معسكرات استقبال اللاجئين الإثيوبيين الفارين من المواجهات بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيجراي استقبلت الأحد مئات الفارين الجدد.

وقالت المصادر: «لقد ارتفع العدد الكلي للإثيوبيين إلى 50530 لاجئا منهم 34184 بمعسكر حمدايت، بعد دخول 553 لاجئا الأحد».

وأفادت المصادر بأن عدد اللاجئين داخل معسكر الهشابة قفز إلى 16264 تم ترحيل 11250 منهم إلى معسكر «أم راكوبة» في محلية القلابات الشرقية.

وكان مسلحو تيجراي قد أكدوا استمرار القتال مع القوات الحكومية الإثيوبية، على الرغم من سقوط عاصمة الإقليم.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أعلن مؤخرا إنهاء هجوم عسكري على تيجراي كان قد بدأ مطلع نوفمبر الماضي، إلا أن المراقبين لفتوا إلى أن هذا قد لا يعني نهاية الصراع.

ويشعر كثيرون في تيجراي بأن الحكومة المركزية لا تمثلهم ويطالبون بمزيد من الحكم الذاتي.

من جهة أخرى، نفى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس قدرة قوة متمردة شمالية، حاربتها قواته على مدى أكثر من شهر، على شن حرب عصابات من جبال إقليم تيجراي.

وانتزعت القوات الاتحادية السيطرة على مقلي عاصمة الإقليم من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الحزب المحلي الحاكم سابقا، وأعلنت انتهاء هجومها.