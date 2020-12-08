شكرا لقرائتكم خبر عن 300 إصابة جديدة بكورونا في تونس والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة. وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 104 آلاف و 329 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 596 حالة.

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