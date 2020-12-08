شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 70% من الأتراك يرون الأوضاع الاقتصادية فى بلادهم سيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع حديث للرأي ان غالبية الاتراك يعتقدون ان تركيا تمر باوضاع اقتصادية سيئة، وأن نحو 50% من الشعب التركى يرى ان حزب العدالة والتنمية يدير البلاد بطريقة غير سليمة، بالإضافة الى تاييد نفس النسبة تقريبا للنظام البرلماني على حساب النظام الرئاسي الذى تحولت تركيا اليه في ظل رئاسة اردوغان.

وحسب استطلاع حديث للرأي، فأن 69.82 % من المشاركين في قالوا، إن الوضع الحالي للاقتصاد التركي “سيء”، بينما اعتبر21.1 % فقط أنه “جيد”، وقفز معدل التضخم النقدي في تركيا إلى 14.03%، وفقا لآخر الإحصائيات في نوفمبر الماضي، وشارك في استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “جازيجي” للأبحاث، ألف و896 مواطن تركي في 14 مدينة تركية.

وتضمن الاستطلاع سؤالا آخر، وهو "هل تعتقد أن حزب العدالة والتنمية يدير البلاد بطريقة سليمة؟"، فكان رد 47.5% بالسلب، و40% بالايجاب، وعن الاختيار بين النظام البرلماني والرئاسى، أيد 50.9% النظام البرلمانى، بينما أيد 35.4% فقط الرئاسي.

وتم سؤال المشاركين حول مدى رضاهم عن حياتهم، فقال 61 % منهم إنهم قلقون، بينما قال 39.2% أنهم تعساء، و24.4 % أشاروا إلى أنهم لا يشعرون بالسعادة ولا الحزن، وعن الزعيم الذي يمكن أن يأتي بعد أردوغان في تركيا، قال 14.8 % إنه منصور يافاش، و12.6 % أكرم إمام أوغلوا، و9.7 % ميرال أكشنار، و9.4% سليمان صويلو.