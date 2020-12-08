شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور جمال السجينى والد أمين عام ائتلاف دعم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل، الدكتور جمال السجينى، استشارى الأمراض الصدرية، ووالد النائب المهندس أحمد السجينى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر.

وكتب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم ..انتقل إلى رحمة الله شهيد الواجب المهنى الأستاذ الدكتور جمال السجينى استشارى الأمراض الصدرية، والد كل من النائب أحمد السجينى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ـ أمين عام ائتلاف دعم مصر، والمحاسب عمرو السجينى..وتشيع الجنازة بمشيئة الله بعد صلاة العصر بمسجد المواساة بالإسكندرية..والدفن بالمنارة وسوف يتم تحديد موعد العزاء لاحقا..نسألكم الدعاء".

ويتقدم ”الخليج 365”، بخالص العزاء لأسرة الدكتور جمال السجينى، وندعو المولى عز وجل أن يتغمده واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وللأسرة خالص الصبر والسلون.