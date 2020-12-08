محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، الانتهاء من تنفيذ 120 ألف معاينة لتحويل نظام الممارسة، لتركيب عدادات كودية بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفقًا لطلبات المواطنين على مدار الفترات الماضية خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات جنوب القاهرة والإسكندرية ومصر العليا لتوزيع الكهرباء تعتبر الأكثر تنفيذًا المعاينات حتى الآن، مشيرًا إلى أنه منذ أول الشهر الجاري الذي انطلقت فيه أعمال المعاينات بمختلف ربوع ومناطق شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.
يذكر أنه منذ تفعيل المنصة الإلكترونية للكهرباء في يوليو الماضي حتى 16 نوفمبر الماضي، استقبلت 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلي والتليفونات المحمولة، كما تلقت المنصة حتى الآن 900 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة، إلى عدادات كودية، لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2 مليون و135 ألف وحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر "جنوب القاهرة الأعلى".. مصدر بـ"الكهرباء": تلقينا 120 ألف طلب معاينة لتركيب عدادات كودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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