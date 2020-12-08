وفاة أم بعد ساعات من رحيل نجلها الشاب حزنًا عليه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

حالة من الحزن الشديد عمت قرية "الصانية" التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، اليوم الاثنين؛ بعدما توفيت ربة منزل بعد ساعات قليلة من وفاة نجلها الشاب، حزنًا عليه.

وتوفي الشاب مجدي سامي، 30 عامًا، صباح اليوم الاثنين، أثناء محاولته جلب أسطوانة أوكسجين لوالدته المريضة ميرفت عبدالعال سالم، الأمر الذي نزل فاجعة على الأم وكل أصدقاء الشاب.

وأثناء عزاء الشاب، سقطت الأم أرضًا وفارقت الحياة حزنًا على رحيل نجلها، وذلك بعد ساعات قليلة من وفاته، لتلحق به بعدما لم تحتمل فراقه.