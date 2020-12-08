​عبدالمنعم سعيد: لابد من تشكيل لجنة بـ"الشيوخ" تختص بالمادة 248 من الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، عضو مجلس الشيوخ، إن التكليفات التي أقر بها الدستور ووضعها المشرع تضع على عاتقنا الكثير، مضيفًا: "أمامنا مهمة ليست بالقليلة".

ودعا سعيد لتشكيل لجنة في الشيوخ تتحدث عن المادة 248 من الدستور والتي تنص على أن: (يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته)".

وأشار سعيد، إلى أن مهمة التفكير في مستقبل البلاد ليست قليلة وتحتاج للجمع الوطني، وهناك 11 إعلاميًا وصحفيًا بالمجلس يستطيعون التعامل مع هذه المادة في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته بالحفل الذي تنظمه الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، اليوم الاثنين، لتكريم الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ.

ويحضر الحفل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام اليومي وماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام وعبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم وطارق تهامي وطارق سعدة نقيب الإعلاميين وبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، في تقليد جديد حرصت الهيئة الوطنية للصحافة على اتباعه لدعم فكرة التكامل بين التشريع والإعلام بكافة أطيافه.