عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جورجيا تقول كلمتها الأخيرة.. فوز بايدن

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

الخليج 365

أكد براد رافينسبيرغر، سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية، الإثنين، أن نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز الأصوات بالولاية تؤكد فوز الديمقراطي جو بايدن.



جاء ذلك بعد طعون الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب على نتائج انتخابات الولاية.

وأمس الأحد، قال رافينسبيرغر، إنه لا دليل على حدوث تزوير ممنهج في الانتخابات الأمريكية.

وأكد سكرتير ولاية جورجيا، وهو جمهوري من أنصار ترامب لشبكة "إيه بي سي نيوز"، أن سلطات الولاية "لم تجد أبدا تزويرا ممنهجا بما يكفي لإلغاء نتائج الانتخابات".

والأسبوع الماضي، أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس ترامب رفع دعوى قضائية للمطالبة بإعادة فرز الأصوات في الولاية للمرة الثانية.

وكانت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية صادقت، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية.

وحصل بايدن بموجب هذا الإعلان الرسمي على 16 صوتا إضافيا من أصوات المجمع الانتخابي، لتفشل محاولة جديدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليائسة لقلب نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

ويستعد الديمقراطي بايدن لتولي السلطة في 20 يناير/كانون الثاني، لكن ترامب الجمهوري يرفض التسليم ويبحث عن سبيل لإبطال أو قلب نتائج الانتخابات في عدد من الولايات زاعما حدوث تزوير واسع النطاق.