المحكمة ترفض للمرة الثانية تمتيع المحامي بوعبيد منتصر بالسراح المؤقت

رفضت المحكمة الابتدائية في مدينة بن سليمان، مساء اليوم، تمتيع المحامي بوعبيد منتصر، المتهم باحتجاز شرطيين بالسراح المؤقت للمرة الثانية. كما قضت المحكمة تأخير الملف، بداية الأسبوع المقبل.

وشهدت الجلسة الثانية من محاكمة بوعبيد، مناوشات بين ممثل النيابة العامة وهيئة دفاع المحامي بوعبيد، لتضطر هيأة الحكم إلى رفع الجلسة أكثر من مرة.

وعبرت هيئة دفاع المحامي المذكور، عن استغرابها، من عدم إحضار المحامي إلى جلسة محاكمته، على الرغم من موافقة المحكمة في الجلسة السابقة بإحضاره رفقة المتهمين الآخرين، من السجن المحلي ببن سليمان، إلا أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج رفضت إحضار المتهمين إلى جلسة المحاكمة بسبب الإجراءات الإحترازية للحد من تفشي كوفيد-19.

ويتابع منتصر بوعبيد، وهو محام ينتمي إلى هيأة الدارالبيضاء، بتهم “السكر العلني في الشارع العمومي، بالإضافة إلى إهانة موظف أثناء مزاولة عمله، فضلا عن احتجاز شرطي..”، وغيرها من التهم، التي ينفيها المحامي المذكور جملة وتفصيلا.

وتزامنا مع الجلسة الثانية من محاكمته، حضر عدد من المتضامنين مع المحامي منتصر بوعبيد وقفة تضامنية معه، أمام المحكمة الابتدائية، صباح اليوم.

يذكر أن منتصر بوعبيد، رئيس فرع الهيأة المغربية لحقوق الإنسان في بنسليمان، التي أوضحت ”أنه اعتقل، يوم الجمعة 27 نونبر 2020، من داخل منزله في حدود منتصف الليل رفقة أشقائه”.