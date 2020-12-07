شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس حكومة رومانيا بعد خسارة حزبه في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

استقال رئيس وزراء رومانيا لودوفيتش أوربان اليوم الاثنين بعد خسارة حزبه الليبرالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس، إلا أن معسكره المنتمي لتيار الوسط يقف في الصدارة على ما يبدو لتشكيل حكومة ائتلافية في مواجهة المعارضة اليسارية الفائزة.

وفشل الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري في كسب ما يكفي من التأييد لتشكيل حكومة أغلبية فاعلة في مواجهة أوربان.

وبعد فرز 95 بالمئة من لجان الاقتراع، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على ما يقل قليلا عن 30 بالمئة من الأصوات لمجلسي البرلمان، في حين حصل الليبراليون على 25 بالمئة. وحصل التحالف الوسطي على 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون شريكا لليبراليين في الائتلاف.

وقال الرئيس كلاوس يوهانيس المتحالف مع الليبراليين للصحفيين إن النتائج تعني أن تيار الوسط هو الأوفر حظا لتشكيل حكومة ائتلافية فاعلة.

واستفاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي من استياء الناخبين من إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا وتعهدات حكومة الأقلية التي قادها الليبراليون بتحقيق الانضباط المالي رغم الغضب المتصاعد في أوساط العديد من الناخبين بسبب إهمال البنية الأساسية والخدمات العامة.