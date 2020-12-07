شكرا لقرائتكم خبر عن 984 إصابة جديدة بكورونا في لبنان .. والمغرب 1531 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في لبنان حتى اليوم الاثنين إلى 138096 إصابة بعد تسجيل 984 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1115 بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 966 من بين المقيمين و 18 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 135876 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1115 منذ 21 فبراير الماضي.

كما سجلت وزارةالصحة المغربية اليوم الاثنين 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 2919 أمس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 381 ألفا و188 إصابة. كما سجلت الوزارة 75 وفاة جديدة ارتفاعا من 61 أمس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 6245.

وتم شفاء 2968 حالة وهو ما يرفع عدد الذين تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 إلى 334 ألفا و269، بمعدل شفاء ناهز 87.7 في المئة.