«مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تعلن قوائم الإرهاب المحدثة.. و«بديع وثابت وأبوتريكة».. على رأسهم

أعدت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، والمحدثة حتى تاريخ 23 نوفمبر الماضى، على الدول التابعة لمجلس الأمن وذلك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وبلغ عدد الإرهابيين المدرجين على قائمة الإرهاب فى مصر وفقا لـ 30 حكما صادرا خلال الفترة من 4 يوليو 2016، وحتى 23 نوفمبر 2020، نحو 6542 إرهابيا، بدلا من 6305 إرهابيين بينما بلغ عدد الجماعات والتنظيمات المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية 8 كيانات. حسبما نشر موقع "مبتدأ".

وتضمنت القائمة المحدثة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اسم الإرهابى، وآخر أرقام الرقم القومى الخاص به، وتاريخ الميلاد، واسم الكيان ورقم القضية الصادر فيها حكم الإدراج وعدد الجريدة الرسمية التى نٌشر فيها قرار الإدراج.

وأضيف على القائمة 28 متهما جدد لقائمة الإرهاب من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمود محمد فتحى، وإبراهيم السيد محمد عبده عطا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".