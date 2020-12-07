شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: ضاق صدرى وقررت الاعتكاف الى أن يقضى الله بأمره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجائى عطية، نقيب المحامين، أنه يتحدث اليوم للمحامين وهو اليوم الأول لاعتكافه، مشيرا أنه قرر الاعتكاف الى أن يقضى الله بأمره، مضيفا أنه ضاق صدره .

وتابع رجائى عطية قائلا:" أنا إنسان مصرى عادى عمره 82 عاما ولا أعادى صاحب رأى و دستورى هو العفو وأن أى خلاف يحل بالمحبة والحوار، عدد مولفاتى 106 كتاب والذى يشغل نفسه بكل هذا المجهود الفكرى والثقافى لا يجد وقتا و لا نية و لا رغبه لا فى مخاصمة و لا عداء و لا الدخول فى مشاكل ".

ولفت رجائى عطية نقيب المحامين إلى أنه تلقى إساءات و سب و إهانة لا حصر لها، وأنه لم يرد هذا السباب أو القذف بقذف مثله وأنه احتمل ما يحاك ضده بصبر وصفح عن بعض ما أساء لأن الأب والكبير دائما يسامح وأن منهجه دائما العفو والسماح .