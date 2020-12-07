وزير التعليم: لا نية لإغلاق المدارس حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك فصول افتراضية "إدمودو" سيتم إطلاقها قريبًا، مضيفًا أن هناك إقبال هائل من قبل الطلاب لمشاهدة المنصات التعليمية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن العملية التعليمية تسير حتى الآن ولن يكون هناك قرار بإغلاق المدارس وامتحانات نصف العام في موعدها، وامتحانات التجريبي كما هي ولا خطة لتأجيلها.
وأكد أنه لا نية لإغلاق المدارس حتى هذه اللحظة.
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