تركيا.. تسجيل 203 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تركيا اليوم الاثنين 203 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس منذ بداية الجائحة إلى 15103 حالات وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأظهرت أحدث معطيات وزارة الصحة التركية ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 545711، إثر تسجيل 32137 إصابة جديدة كما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 436270 بشفاء 5017 حالة.
وفي تعليقه على البيانات الجديدة قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن هناك تراجعا فيوتيرة الحالات الحرجة.
وأشار إلى بدء ظهور آثار القيود والتدابير المفروضة لمكافحة الفيروس، معربا عن أمله في رؤية المزيد من الآثار الإيجابية في الوقت القريب.
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 67 مليونا حتى صباح اليوم. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي
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