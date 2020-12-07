كندا تخطط للحصول على 250 ألف جرعة من لقاح فايزر

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن تورودو أن بلاده بصدد الحصول على 250 ألف جرعة من اللقاح طورته شركتي فايزر وبيونتيك ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية ذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكان مسئول كبير في شركة الأدوية فايزر وشريكتها بيونتيك قد كشف في وقت سابق من اليوم أن شحن لقاحات كورونا إلى كندا يمكن أن
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 67 مليونا حتى صباح اليوم الإثنين. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 67 مليونا و73
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