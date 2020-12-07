اشتباكات بين عناصر للقوات الإثيوبية في الصومال

وحسب مصادر محلية، فإن الاقتتال بين عناصر من القوات الإثيوبية بدأ بعد أن فتح جندي من قومية «تيجراي» النار على زملائه الإثيوبيين داخل قاعدة عسكرية في المنطقة، مما أسفر عن مصرع اثنين منهم، وذلك قبل أن يقتل بالرصاص بدوره.
الصراع داخل صفوف القوات الإثيوبية في الصومال سببه العملية العسكرية التي شنتها قوات الجيش الإثيوبي علي إقليم «تيجراي» شمال البلاد قبل نحو شهر.
وقد نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية ودبلوماسية أن جنود حفظ السلام الإثيوبيين بالصومال نزعوا أسلحة زملاء لهم من «تيجراي»، يتراوح عددهم بين 200 و300، في وقت سابق من نوفمبر الماضي.
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