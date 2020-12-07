تشكو عدد من الهيآت المهنية والتجارية في مدينة القنيطرة، من توقيت إغلاق محلاتهم، على الساعة الثامنة مساء، وهو التوقيت الذي تبنته لجنة اليقظة جراء الوضعية الوبائية في الإقليم، ما دفعهم الى مراسلة عامل إقليم القنيطرة، اليوم الإثنين، بشأن طلب تعديل قرار إغلاق المحلات التجارية، الى الساعة الحادية عشر ليلا.
والتمست الهيآت الممثلة للتجار والمهنيين بإقليم القنيطرة، من عامل الإقليم، تغيير توقيت إغلاق المحلات التجارية والمهنية إلى الساعة الحادية عشر ليلا، موضحة أن التوقيت الذي تبنته لجنة اليقظة، أضر بتجارتهم ضررا بليغا.
وأضاف المصدر نفسه، في المراسلة المذكورة، التي اطلع “اليو م24″، على نسخة منها، أن إغلاق المحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، في القنيطرة، أربك المعاملات التجارية مع المورديين، فضلا عن تقهقر مداخيل التجار.
وأورد المصدر نفسه، أن أجواء القلق والشعور بالتمييز خيم على التجار، بسبب تنزيل القرار الذي كان لصالح قطاع غير مهيكل، حيث عرفت بعض مناطق القنيطرة استمرار نشاطهم، بعد توقيت الحظر المحدد في الثامنة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر تجار القنيطرة يطالبون بتعديل قرار إغلاق محلاتهم: تضررنا ونشعر بالتمييز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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