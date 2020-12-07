في اتصال هاتفي هو الثاني بينهما ..الملك وأمير قطر يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن ملك المغرب أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر، أمس الأحد، تم خلاله “استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وهذا الاتصال هو الثاني خلال أقل من شهر بين عاهل المغرب وأمير قطر، منذ 16 نوفمبر الماضي.

ويحتفظ المغرب بعلاقات جيدة مع قطر، حيث رفض الانحياز لأي من طرفي الأزمة الخليجية القائمة منذ 5 يونيو 2017.

ومنذ ذلك التاريخ تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية، الأحد، عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، إن “صفحة الخلاف (الخليجي) سيتم طيها”.

وأضاف أن مصالحة خليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية، المزمع عقده في البحرين (مبدئيا) خلال الشهر الجاري.

وقالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، في تصريحات للأناضول الجمعة، إن الاتفاق على حل الأزمة الخليجية سيكون “ربحا للجميع”، و”حلا يضمن وحدة الشعوب الخليجية وأمن المنطقة واستقلالية وسيادة كل دولة”.