شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتراجع في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الصحية في فرنسا اليوم الاثنين 3411 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في انخفاض حاد عن حصيلة أمس الأحد التي بلغت 11022 إصابة. لكن عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات شهد ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك خلال ثلاثة أسابيع.

وتميل إحصاءات يوم الاثنين إلى الانخفاض بسبب إجراء فحوص أقل في أيام الأحد للكشف عن الإصابات. واستقر المتوسط المتغير لحالات الإصابة على مدار سبعة أيام عند 10489 إصابة. وبلغت الحصيلة التراكمية للإصابات في فرنسا حتى الآن مليونين و295 ألفا و908 إصابات، وهي خامس أعلى حصيلة لإصابات كوفيد-19 في العالم.