شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 110 آلاف مطعم تضرراً من كورونا بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أغلق أكثر من 110 آلاف مطعم بشكل دائم أو طويل الأجل في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث تكافح الصناعة مع التأثير المدمر لوباء فيروس كورونا (كوفيد19-).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا الرقم- الذي يمثل واحدا من كل ستة مطاعم أمريكية- صدر ضمن نتائج استطلاع نشرتها اليوم الاثنين جمعية المطاعم الوطنية الأمريكية.

ويشكل هذا العدد ارتفاعا من حوالي 100 ألف إغلاق في استطلاع أجرى في شهر /سبتمبر. وأبلغت الجمعية التجارية ومقرها واشنطن قادة الكونجرس بأحدث النتائج في محاولة لتأمين الدعم المالي للقطاع الذي تضرر بسبب ارتفاع التكاليف وهبوط المبيعات.

وقال شون كينيدي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة في الجمعية، في رسالة إلى الكونجرس: "صناعة المطاعم ببساطة لا يمكنها انتظار الإعانات أكثر من ذلك.. ما توضحه هذه النتائج هو أن أكثر من 500 ألف مطعم من كل الأنواع- الامتياز التجاري والسلاسل والمستقلة - في حالة انهيار اقتصادي."