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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المعارضة القطرية: الجزيرة لم تجرؤ على تغطية زيارة قيادات إسرائيل إلى تميم بن حمد أمير الإرهاب. والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا بالفيديو تحت عنوان الجزيرة.. قناة الإرهاب وازدواجية المعايير، حيث أكد التقرير أن هناك ازدواجية معايير لدى قناة الجزيرة "الحاجة وعكسها" وتحترف الأكاذيب وادعاء الباطل وتستضيف الإرهابيين وتعادى الدول العربية بشكل صريح.
وتابع التقرير: إن الجزيرة لا توجه أى نقد لأى قرار اتخذ من قبل الدوحة، وتعتمد على استضافة الكثير من الإرهابيين على شاشتها، كما أنها صمتت على تطبيع المافيا القطرية مع إسرائيل وتسلط الضوء على مهاجمة الدول العربية بحجة التطبيع مع إسرائيل، فى حين أنها لم تجرؤ على تغطية زيارة قيادات إسرائيل إلى تميم بن حمد أمير الإرهاب.
وأكمل التقرير كما أنها تجاهلت المظاهرات الشعبية التى خرجت في عدد من المدن الإيرانية اعتراضا على الغلاء والبطالة والفساد، ووصف+++ت الاحتجاجات الإيرانية بالمسيرات المؤيدة للنظام الإيرانى، ولم يقف دورها عند هذا الحد بل تبنت حملة مشبوهة تطالب بفح الميادين أمام المتظاهرين فى مصر، فيما طالبت بتجنب المظاهرات في العراق حتى لا يحدث مزيدا من الفوضى حفاظا على العلاقات مع إيران.
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