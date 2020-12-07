شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة صحفية من فرنسا تؤكد وجود اتفاق فى نقاط كثيرة بين الرئيس السيسى وماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جانب آخر، كان قصر الإليزيه فى العاصمة الفرنسية باريس شهد اليوم، الإثنين، قمة هامة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تباحث الرئيسان فى مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين . وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل أمس، الأحد، إلى باريس، في زيارة رسمية تستمر حتى الثلاثاء، تلبية لدعوة من ماكرون؛ واستهل الرئيس السيسى نشاطه في باريس، مساء أمس، بمقابلة "جان إيف لودريان" وزير خارجية فرنسا، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.

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