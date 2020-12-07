التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا.. تراجع كبير في الدار البيضاء- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ1531 الجديدة. وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 573 حالة جديدة، منها 131 حالة بالصخيرات تمارة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 799 حالة، من بينها 551 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الشمال، سجلت 181 حالة، منها 79 حالة بطنجة. وبجهة سوس ماسة، سجلت 112 حالة، منها 93 حالات بأكادير. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 97 حالة، منها 59 حالة بمراكش. وبجهة الشرق سجلت 65 حالة، ثم 63 حالة بفاس مكناس، و23 بجهة بني ملال خنيفرة، و18 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، وبجهة كلميم واد نون سجلت حالتين. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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