أساطير وخرافات بشأن كورونا

نيويورك ـ د ب أ: قالت ديبورا بيركس، منسقة تعامل قوة عمل البيت الأبيض مع فيروس كورونا، إنها “محبطة” جراء ما يتم تداوله من معلومات خاطئة وتجاهل المسؤولين الأميركيين لإرشادات الصحة العامة وسط تسجيل موجة قياسية للجائحة في الولايات المتحدة. وقالت بيركس لشبكة (إن بي سي) إنها التقت بأفراد من الشعب يرددون “خرافات” حول تفشي الجائحة. وأضافت: “أسمع أفراد المجتمع يرددون بدون تعقل أن الأقنعة لا تعمل، ويرددون أننا يجب أن نعمل من أجل مناعة القطيع، ويرددون أن التجمعات لا تؤدي إلى انتشار كبير (للإصابات)”. وتابعت: “أعتقد أن مهمتنا هي أن نقول باستمرار أن هذه أساطير، وإنها خاطئة”.

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