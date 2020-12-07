خرق قيود كورونا 8 ثواني.. فتم تغريمه 3500 دولار

فرضت السلطات التايوانية غرامة قدرها 3500 دولار على رجل انتهك قواعد الحجر الصحي لمدة ثماني ثوان فقط.
وقالت وزارة الصحة في المدينة إن الرجل وهو عامل مهاجر من الفلبين، كان يخضع للحجر الصحي في فندق بمدينة كاوشيونغ عندما خرج لفترة وجيزة من غرفته إلى الردهة.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن موظفي الفندق الذين اتصلوا بوزارة الصحة ضبطوا الرجل عبر كاميرات المراقبة وتم تغريمه بـ100 ألف دولار تايواني أي حوالي 3500 دولار.
ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، سجلت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة 716 حالة إصابة بفيروس كورونا وسبع وفيات فقط.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن موظفي الفندق الذين اتصلوا بوزارة الصحة ضبطوا الرجل عبر كاميرات المراقبة وتم تغريمه بـ100 ألف دولار تايواني أي حوالي 3500 دولار.
ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، سجلت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة 716 حالة إصابة بفيروس كورونا وسبع وفيات فقط.
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