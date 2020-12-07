خرق قيود كورونا 8 ثواني.. فتم تغريمه 3500 دولار

وقالت وزارة الصحة في المدينة إن الرجل وهو عامل مهاجر من الفلبين، كان يخضع للحجر الصحي في فندق بمدينة كاوشيونغ عندما خرج لفترة وجيزة من غرفته إلى الردهة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن موظفي الفندق الذين اتصلوا بوزارة الصحة ضبطوا الرجل عبر كاميرات المراقبة وتم تغريمه بـ100 ألف دولار تايواني أي حوالي 3500 دولار.

