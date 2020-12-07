محافظ الانبار والسفير الكوري الجنوبي يبحثان تفعيل ملف الاستثمار في المحافظة

وقال مكتب الدليمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ الانبار استقبل السفير الكوري الجنوبي لدى العراق ( جانغ كيونغ ووك ) والوفد المرافق له في مقر ديوان المحافظة بالرمادي، وبحث معه أهمية تفعيل ملف الاستثمار، وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوجيه دعوات للشركات الاستثمارية الكورية الرصينة للاستثمار في المحافظة".وأكد المحافظ، بحسب البيان أن "كوريا الجنوبية، دولة صديقة للعراق وننتظر منها المساهمة في إعادة إعمار الانبار وإستقرارها بعد ان اصبحت بيئة مناسبة للاستثمار ودخول الشركات الاستثمارية".

من جهته أكد السفير الكوري على "ضرورة تطبيق التجربة الكورية في العراق وآليات نهوضها بعد الحرب التي شهدتها وادت الى تدميرها واصبحت لديها خبرة في إعادة الإعمار والاستقرار".