قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022

ويشارك في البطولة 55 منتخبًا، على 13 مقعداً في نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي تنطلق في نوفمبر من ذلك العام.

وتبدأ التصفيات في آذار من العام المقبل ولمدة عام، ويتأهل الـ10 منتخبات الأوائل في الـ10 مجموعات مباشرة إلى المونديال، بينما يصعد أفضل 3 في المركز الثاني، إلى الملحق.



وفيما يلي نتائج قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: البرتغال، صربيا، إيرلندا، لوكسمبورج، أذربيجان.

المجموعة الثانية: إسبانيا، السويد، اليونان، جورجيا، كوسوفو.

المجموعة الثالثة: إيطاليا، سويسرا، إيرلندا الشمالية، بلغاريا، ليتوانيا.

المجموعة الرابعة: فرنسا، أوكرانيا، فنلندا، البوسنة والهرسك، كازاخستان.

المجموعة الخامسة: بلجيكا، ويلز، التشيك، بيلاروسيا، إستونيا.



المجموعة السادسة: الدنمارك، النمسا، إسكتلندا، الكيان الصهيوني، جزر الفارو.

المجموعة السابعة: هولندا، تركيا، النرويج، مونتانيجرو، لاتفيا.

المجموعة الثامنة: كرواتيا، سلوفاكيا، روسيا، سلوفينيا، قبرص.

المجموعة التاسعة: إنجلترا، بولندا، المجر، ألبانيا، أندورا.

المجموعة العاشرة: ألمانيا، رومانيا، إيسلندا، مقدونيا، أرمينيا.

