الصحة العالمية لا تتوقع إلزام الدول مواطنيها بلقاحات كورونا



أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لا تتوقع أن تلزم الدول مواطنيها بلقاحات فيروس كورونا التي تم تطويرها. وقالت مديرة لقاحات التحصين والبيولوجيا بمنظمة الصحة العالمية كيت أوبراين في مؤتمر صحفي لها: "لا أعتقد أن تصدر أي دولة قرارا رسميا بتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا بشكل إلزامي". وأضافت: "قد تتطلب الظروف المهنية في بعض البلدان التوصية بالتطعيم".

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