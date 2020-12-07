شكرا لقرائتكم خبر إصابة 8 فلسطينيين برصاص إسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت المصادر أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أثناء مداهمة في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس.من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية «إن الإصابات جرى نقلها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله»، ووصفت حالة ثلاثة منهم بأنها خطيرة. وأضافت مصادر محلية «إن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة للاجئين جنوب بيت لحم، فيما اعتقل آخرون».
3
وكان طفل فلسطيني قتل الجمعة الماضي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله، ما أثار انتقادات فلسطينية واسعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 8 فلسطينيين برصاص إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.