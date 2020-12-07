إصابة 8 فلسطينيين برصاص إسرائيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر فلسطينية بإصابة ثمانية أشخاص أمس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ووصفت حالة ثلاثة منهم بأنها خطيرة.

وذكرت المصادر أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أثناء مداهمة في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية «إن الإصابات جرى نقلها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله»، ووصفت حالة ثلاثة منهم بأنها خطيرة. وأضافت مصادر محلية «إن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة للاجئين جنوب بيت لحم، فيما اعتقل آخرون».

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وكان طفل فلسطيني قتل الجمعة الماضي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله، ما أثار انتقادات فلسطينية واسعة.