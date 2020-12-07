شكرا لقرائتكم خبر إصابة محامي ترمب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأعلن ترمب أن جولياني ثبت إصابته بـ(كوفيد 19)، وقال على تويتر «رودي جولياني، أعظم عمدة في تاريخ مدينة نيويورك على الإطلاق، والذي كان يعمل بلا كلل لفضح أكثر الانتخابات فسادا (حتى الآن!) في تاريخ الولايات المتحدة، ثبتت إصابته بفيروس الصين، ستتحسن رودي قريبا.. سنواصل!!!».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي قاد الطعون القانونية للرئيس لمحاولة إبطال نتيجة الانتخابات، بفيروس (كوفيد 19)، ويقول «أشعر أنني بخير». وكتب جولياني عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي «أشكركم جميعا أصدقائي ومتابعيي على كل الدعوات والتمنيات الطيبة، أحصل على رعاية كبيرة وأشعر بالرضا».وأعلن ترمب أن جولياني ثبت إصابته بـ(كوفيد 19)، وقال على تويتر «رودي جولياني، أعظم عمدة في تاريخ مدينة نيويورك على الإطلاق، والذي كان يعمل بلا كلل لفضح أكثر الانتخابات فسادا (حتى الآن!) في تاريخ الولايات المتحدة، ثبتت إصابته بفيروس الصين، ستتحسن رودي قريبا.. سنواصل!!!».

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة محامي ترمب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.