60 ألف لاجئ إثيوبي فروا إلى السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير إخباري سوداني أمس باستمرار تدفقات اللاجئين الإثيوبيين صوب الأراضي السودانية بشرق البلاد، ليرتفع مجموع الواصلين إلى أكثر من 50 ألف لاجئ.

ونقل موقع (سودان تربيون) عن مصادر وصفها بالموثوقة أن معسكرات استقبال اللاجئين الإثيوبيين الفارين من المواجهات بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيجراي استقبلت مئات الفارين الجدد.

وقالت المصادر «لقد ارتفع العدد الكلي للإثيوبيين إلى 50.530 لاجئا منهم 34.184 بمعسكر حمدايت، بعد دخول 553 لاجئا»، وأفادت المصادر بأن عدد اللاجئين داخل معسكر الهشابة قفز إلى 16.264 تم ترحيل 11.250 منهم إلى معسكر أم راكوبة في محلية القلابات الشرقية.

وكان مسلحو تيجراي أكدوا استمرار القتال مع القوات الحكومية الإثيوبية، على الرغم من سقوط عاصمة الإقليم.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أعلن أخيرا إنهاء هجوم عسكري على تيجراي كان بدأ مطلع نوفمبر الماضي، إلا أن المراقبين لفتوا إلى أن هذا قد لا يعني نهاية الصراع.

ويشعر كثيرون في تيجراي أن الحكومة المركزية لا تمثلهم ويطالبون بمزيد من الحكم الذاتي.