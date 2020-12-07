الجيش اليمني يفضح خطة تهريب أسلحة إيران لمأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت نتائج التحقيقات العسكرية عن نوعية وتركيبة الصواريخ التي استهدفت أحياء سكنية في مدينة مأرب، شمال شرق اليمن.

وأكد موقع «سبتمبر نت» أن لجنة تحقيق عسكرية تابعة لوزارة الدفاع اليمنية، كشفت عن معلومات حول الصواريخ الحوثية التي استهدفت أحياء سكنية في مدينة مأرب، وأكدت أن إحدى اللجان العسكرية المكلفة بالتحقيق في جريمة أحد الصواريخ التي أطلقتها ميليشيات الحوثي في وقت سابق، على حي سكني بالمدينة، وتسبب بمقتل وإصابة عدد من المدنيين، عثرت على أدلة تؤكد أن الصواريخ إيرانية الصنع.

وقالت لجنة التحقيق إن أدلة تثبت تورط الميليشيات الحوثية وداعمتها إيران، من خلال فحص بقايا جسم الصاروخ الذي تم التحقيق فيه، وتم العثور في موقع سقوط الصاروخ على شظايا وضعت في مقدمته، عبارة عن مكعبات مركبة من الحديد الصلب، بغرض إصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وأشارت إلى أن تلك الشظايا وضعت بداخل جسم الصاروخ، لكون الجسم الخارجي للقسم المتفجر في الصاروخ غير متشظٍ. وتبين من خلال الفحص والتدقيق في جسم الصاروخ وجود حروف وأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية وبخط اليد، بواسطة حبر طلاء حراري على جسم الصاروخ، كما أنه تم العثور على مسامير بولتات boults تستخدم للتثبيت بين الجسم الخلفي التي ركبت عليه زعانف التوازن مع جسم محرك الصاروخ مكتوبة عليه أحرف باللغة الانجليزية (H- D- W).

ووفقا للجنة التحقيق، جميع الأدلة تؤكد أنه تم تركيب الصاروخ في مناطق سيطرة الميليشيات بعد أن وصل إليها قطعا مفككة، ودخول الصواريخ الإيرانية إلى البلاد مفككة الأجزاء، وقالت اللجنة إنها عثرت على صدأ في بعض قطع بقايا الصاروخ، خاصة مناطق الربط والاتصال، تكونت نتيجة عدم حفظها بصناديق خاصة للحفظ وبشكل مجز.

وتوصلت إلى أن تصنيع أجزاء هذا النوع من الصواريخ لا يتم إلا في معامل أو مصانع خارج اليمن، متخصصة في صناعة الصواريخ والمعدات الحربية في أماكن مختلفة، كما أن بعض القطع التي تم فحصها صنعت في مصانع غربية وأدخلت إلى اليمن مجزأة وعبر البحر وبوسائل حفظ غير مناسبة، ليتم إعادة تركيبها بواسطة خبراء متخصصين. وأوضحت أن الصاروخ باليستي من نوع أرض أرض، وذو مدى متوسط 110 إلى 150كلم، إلا أنه زود بنظام توجيه متقدم ومن المرجح أن نظام التوجيه هو من نوع أنظمة الباحث الذكي (الكترو بصري) والتي لا تمتلكها إلا الدول المتقدمة، وعلى الأرجح أن المزود في إيران.

على صعيد آخر قتل 5 جنود فجر أمس بهجوم مجاميع مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي على نقطة تابعة للحزام الأمني بمدينة لودر بمحافظة أبين، وذكر مصدر أمني أن مسلحين من القاعدة شنوا هجوما مفاجئا على أفراد الحزام الأمني بمدخل مدينة بلودر، مما أدى إلى مقتل الجنود الخمسة.

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