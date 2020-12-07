7 قتلى جراء سيول جارفة في فارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي سبعة أشخاص حتفهم جراء سيول جارفة اجتاحت العديد من المناطق في إيران. ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أمس الاثنين فقد لقي خمسة أشخاص حتفهم في محافظة فارس، بينما لقي آخران حتفهما في محافظة بوشهر. وأوضح مسؤول جمعية الهلال الأحمر في مدينة لامرد بمحافظة فارس جنوبي البلاد أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بعدما جرفت المياه سيارتهم في واد بالمحافظة، مشيرا إلى أن ضحايا الحادث هم رجل وزوجته وطفلهما وشخصان آخران، كما لقيت سيدتان حتفهما في مدينة دشتستان بمحافظة بوشهر جنوب إيران أيضا إثر السيول التي اجتاحت المنطقة. وأوضح مسؤول جمعية الهلال الأحمر في مدينة لامرد بمحافظة فارس جنوبي البلاد أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بعدما جرفت المياه سيارتهم في واد بالمحافظة، مشيرا إلى أن ضحايا الحادث هم رجل وزوجته وطفلهما وشخصان آخران، كما لقيت سيدتان حتفهما في مدينة دشتستان بمحافظة بوشهر جنوب إيران أيضا إثر السيول التي اجتاحت المنطقة.

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