وفيات كورونا في إيران تتجاوز 50 ألف شخص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 284 حالة وفاة و10827 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و51 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 50 ألفا و 594 حالة.

وأشارت إلى أن 5796 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 742 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ14 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الحكومة الإيرانية أخيرا فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.