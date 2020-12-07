شكرا لقرائتكم خبر وفيات كورونا في إيران تتجاوز 50 ألف شخص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 50 ألفا و 594 حالة.وأشارت إلى أن 5796 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 742 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ14 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.
وبدأت الحكومة الإيرانية أخيرا فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في إيران تتجاوز 50 ألف شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.