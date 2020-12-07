طهران تدعم وزير الخارجية السوري

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وكان المقداد وصل إلى طهران مساء أمس في زيارة رسمية، حيث يلتقي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).وكان المقداد قد تولى منصبه الشهر الماضي بعد رحيل الوزير السابق وليد المعلم.
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