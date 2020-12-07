شكرا لقرائتكم خبر ايران تحدد شروطا للعودة للاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت إيران شرطها من أجل العودة إلى الاتفاق النووي المبرم مع ست من القوى العظمى في العالم عام 2015.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، «طهران ستعود إلى التزاماتها تجاه الاتفاق النووي إذا ما عادت أوروبا والولايات المتحدة إلى الوفاء بتعهداتهما كاملة».

وأضاف المتحدث خطيب زاده في مؤتمر صحفي، «من الخطأ أن تعتقد أوروبا أنه يمكنها اتباع سياسة الضغط الأقصى الذي استخدمه نظام ترمب بأشكال أخرى».

وتابع قائلا «موقف إيران من الاتفاق النووي لم يتغير، وسنواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يحدث خطأ كبيرا أو نرى تحركا استراتيجيا من الجانب الآخر ضدنا».

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.