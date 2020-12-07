شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لوزير شئون المجالس النيابية لمبنى ديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات ومعدلات التنفيذ إيذاناً لانتقال الوزارة للمبنى الجديد خلال الفترة المقبلة.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار استعدادات الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الجولة استمع المستشار علاء الدين فؤاد لشرح حول الأعمال التى تم تنفيذها ومكونات المبنى، وما يجرى من أعمال تشطيبات وفق أحدث المواصفات العالمية.

ووجه الوزير الشكر للقائمين على أعمال التنفيذ بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكافة العاملين بالمشروع على مراعاة معايير بيئة العمل الآمنة واتباع أعلى مواصفات الجودة فى التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى المحدد، رغم كل صعوبات الفترة الماضية، كما أثنى على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المتبعة.