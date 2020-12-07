شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب يدلى بصوته فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى النائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وأمين التعليم المركزى بحزب مستقبل وطن، بصوته في انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية.

ويُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.