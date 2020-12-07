إقبال نسائي على لجان انتخابات إعادة النواب بطور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت لجان مدينة الطور بجنوب سيناء، مساء اليوم الإثنين، إقبالاً من السيدات اللاتي توافدن على مقار الانتخابات للإدلاء بأصواتهن ضمن أعمال انتخابات المرحلة الثانية من جولة إعادة مجلس النواب، قبل غلق الصناديق في نهاية اليوم الأول المخصص للتصويت.

انطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب على مقعد واحد بالدائرة الثانية التي تضم مدن "رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء"، ويتنافس عليها حميد سليمان أبوبريك مرشح حزب "مستقبل وطن"، وغريب حسان المرشح المستقل.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبًا، بينما تضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينها 6 للرجال و5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا.

وتضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينها 2 للرجال، و2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا. وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا.​