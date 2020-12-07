السيسي يستعرض تجربة مصر في المشروعات القومية مع عمدة باريس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى بعد ظهر اليوم الاثنين، آن هيدالجو عمدة باريس، في مقر عمودية باريس.

وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض التجربة المصرية الحالية في المشروعات القومية الكبرى، السنوات الماضية واستشراف فرص التعاون بين باريس والقاهرة والمدن الجديدة في محافظات مصر.

ورحبت عمدة باريس بالرئيس السيسي في زيارته لفرنسا، معبرة عن التطلع للتعاون المشترك مع الحكومة المصرية ومحافظة القاهرة، خاصة على الصعيد الثقافي وقطاع الخدمات، في إطار الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين وحرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

من ناحيته، أوضح الرئيس السيسي حجم وتنوع المشروعات القومية الكبرى الجارية في مصر، وهو الأمر الذي يوفر مجالات متعددة للتعاون المشترك فيما يتعلق بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع السياحة والآثار في ضوء سلسلة المتاحف الجديدة، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي يعد الأكبر في العالم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.