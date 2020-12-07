مدير ''فايزر'' : لقاحنا ضدّ "كورونا" آمن

قال المدير التنفيذي لـ"فايزر" في المملكة المتحدة، بين أوزبورن إنه "واثق جدا" في أمان اللقاح، لدرجة أنه "مستعد لأخذه اليوم وإعطائه لوالدته في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أوزبورن البالغ من العمر 43 عاما، أنه لن يتلقى اللقاح قبل أن يصل إلى من لديهم الأولوية للحصول عليه أولا.

وقال لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية "سأحصل عليه عن طيب خاطر اليوم. آمل أن تكون والدتي التي تتصدر قائمة من لديهم الأولوية، في وضع يمكنها من تلقي لقاحنا أو لقاح أي من الشركات الأخرى، حال حصوله على الترخيص اللازم خلال الأسابيع المقبلة ".

وتابع "ليس لدي أي تردد أن أوصي عائلتي بالانضمام إلى قائمة الانتظار (للحصول على اللقاح)".