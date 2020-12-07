الإمارات: الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية تبلغ طاقتها القصوى

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم الاثنين، أن الوحدة رقم واحد من محطة براكة للطاقة النووية بلغت نسبة مئة بالمئة من الطاقة الكهربية للمفاعل أثناء اختبارها.

وقالت المؤسسة إن الوحدة رقم واحد تنتج 1400 ميغاوات من الكهرباء من مولد واحد مربوط بشبكة كهرباء الإمارات، وإن هذا يجعل المولد أكبر

مصدر منفرد للطاقة في الإمارات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ العمليات التجارية في أوائل 2021.

وعند اكتمال محطة براكة، التي تبنيها شركة كيبكو الكورية الجنوبية، سيكون بها أربعة مفاعلات بطاقة إجمالية 5600 ميغاوات.

واكتمل بناء الوحدة رقم ثلاثة بنسبة

93 بالمئة والوحدة رقم أربعة بنسبة 87 بالمئة، بينما تم الانتهاء من إنشاء الوحدة رقم اثنين، وتنتظر الحصول على ترخيص.

والمحطة، المقامة في منطقة الظفرة في العاصمة أبو ظبي، هي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي وتأتي في إطار جهود الدولة الخليجية المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة لديها.

وتم ربط الوحدة رقم واحد من محطة براكة بشبكة الكهرباء الوطنية في شهر أغسطس الماضي.