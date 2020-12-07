إصابات كورونا في الأردن تتجاوز 244 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين عن تسجيل 60 حالة وفاة و3980 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ووفق وزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 244,069، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 48,920 حالة.

وسجل الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية، 60 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3116 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 154 حالة، فيما غادرت 228 حالة

بعد شفائها.وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 1684 حالة، منها 403 حالات على أسرة العناية الحثيثة.وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 67 مليونا حتى صباح اليوم الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات

وصل إلى 67 مليونا و73 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 1ر43 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و536 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات ، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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